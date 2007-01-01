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Общество

Жители Центральной России спят дольше всех

Дмитрий Ивьев
12:35 сегодня
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Фото: ПАО МТС.
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Эксперты провели анализ экранного времени россиян за последние пять лет. Сравнивалось среднее время первого и последнего в течение суток действия пользователей на смартфоне с учетом местного времени.  Среднее время, когда просыпаются россияне – 6 часов 26 минут. По итогам исследования МТС Big Data жители Центральной России спят дольше всех.

Аналитики заметили, что в среднем по России время первого события на смартфоне сдвигалось к более раннему на три минуты ежегодно с 2020 по 2024 годы, при этом заметной разницы между выходными и рабочими днями не зафиксировано. Раньше всех просыпаются жители Дальневосточного федерального округа. Здесь первая активность фиксируется, в среднем, без десяти минут шесть утра. Позже всех смартфонами начинают пользоваться жители Центрального федерального округа. Среднее время подъема – 7 часов 15 минут. А дольше всех спят жители Орла, Твери, Владимира, Костромы и Тамбова.

Раньше всех – в среднем около 23 часов – ложатся спать жители Краснодара, Нарьян-Мара, Читы, Казани и Воронежа. Позже всех (в среднем на 20 минут) – жители Грозного, Магадана, Петропавловск-Камчатского, Санкт-Петербурга и Южно-Сахалинска.

Самыми популярными ночными сервисами по количеству пользователей и объему потребляемого дата-трафика в 2024 году стали Telegram, Youtube и TikTok. Звонят по ночам абоненты чаще в выходные, чем в будни, а средний разговор длится 1,5 минуты.

Исследование режима экранного времени проводилось на основе обезличенных данных абонентов по рабочим и выходным дням в период с января 2020 года по ноябрь 2024 года на всей территории действия сети МТС в России. В расчет принимались первые и последние события на девайсе (звонок, sms или выход в интернет) в сутки по местному времени.

«Big Data МТС очень информативна, с ее помощью можно получать обезличенные данные на самую разную тематику. Например, в данном случае планировать интернет-активности на сайтах, в соцсетях и в таргете под свою целевую аудиторию. Если все правильно рассчитать, просмотры возрастают в разы», - рассказала директор филиала МТС в Калужской области Александра Хахинова.

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