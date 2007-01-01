Калужанам снова стал доступен безлимитный мобильный интернет

Жители Калужской области снова могут пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов МТС при первом подключении Тарифа 24 (который также включает в себя подписки на МТС Музыку и KION) опция с безлимитным интернетом уже включена в стоимость, но также ее могут подключить и абоненты других популярных среди жителей Калужской области тарифов - МТС Больше, МТС Супер, Тариф №1, №6, №7. При этом стоимость опции "Полного безлимита" составит 1 рубль в месяц.

«МТС в 2024 году модернизировала сеть на территории всего региона. Новой скорости передачи данных достаточно, чтобы запускать госуслуги, цифровые сервисы в смартфоне, учиться и работать удаленно, смотреть фильмы онлайн. Чтобы оценить эти и другие возможности сети, МТС вернула безлимитный интернет и установила специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

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