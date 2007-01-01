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«Медиаперсона года – 2024»: в Калуге пройдет чествование победителей

Проект организовал медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».
Дмитрий Ивьев
09:25 сегодня
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Весь год издательский дом рассказывал читателям о людях, которые внесли особый вклад в жизнь нашего города и области. Это бизнесмены, актеры, общественные деятели, ученые, врачи, музыканты и обычные калужане.

Многие из них достойны уважения и подражания. Некоторые из этих людей прославились не только в нашей области, сейчас их знают в России и даже за ее пределами. Наш медиахолдинг решил выделить и отметить этих людей.

16 декабря состоится первая церемония награждения. Это будет старт новой калужской традиции.

Подробности читайте позже на нашем сайте.

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