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T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца

09:16 сегодня
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T2 в кратчайшие сроки внедрила технологию VoLTE во всех регионах присутствия. За три месяца компания смогла развернуть услугу в 69 регионах РФ, из которых в 22 регионах – с применением оборудования российского производства. В сети 4G уже обслуживается около 55% голосового трафика Т2, а количество минут звонков с использованием технологии VoLTE превысило значение 9 миллиардов в месяц.

Т2 принялась за разворот технологии Voice over LTE в конце лета и за три месяца смогла внедрить услугу во все регионы присутствия. Для сравнения: запуск услуги VoLTE на рынке РФ у операторов занимал 2-3 года. Первыми абонентами среди девяти регионов вокруг Москвы, которые смогли оценить новое качество голоса в сети Т2, были жители Иванова и Ярославля. Завершила список регионов Тверь, где технология стала доступна 6 декабря.

Для успешного внедрения VoLTE Т2 улучшила всю систему голосовой коммутации и элементы пакетной сети. Это позволило значительно повысить производительность сети и обеспечить дополнительную емкость сети под рост абонентской базы. На текущий момент технологию VoLTE активировали более половины абонентов Т2, а доля голосового трафика, обслуживаемого сетью LTE, превысила 55%. При этом ежемесячный объем трафика VoLTE составляет 9 миллиардов минут в месяц, а зафиксированное количество таких звонков только в ноябре оказалось выше одного миллиарда.

Потенциальная доступность услуги VoLTE для смартфонов абонентской базы оценивается в 98%. В большинстве случаев технология активируется автоматически, в остальных – необходимо подтвердить включение вручную в настройках телефона. Звонки по сети LTE тарифицируются как обычный голосовой трафик в рамках подключенного тарифа, отдельная плата за них не взимается.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Т2:

«С каждым новым шагом в развитии сети мы прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить наших абонентов уверенным сигналом и надежным 4G. Внедрение VoLTE стало частью этого процесса. После запуска услуги пользователи могли сразу заметить ощутимые изменения во время звонков: улучшение качества звука, уменьшение задержек и более стабильное соединение. На данный момент количество таких вызовов в LTE приблизилось к половине от всего голосового трафика в центральных регионах, окружающих Москву».

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