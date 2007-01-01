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Общество

Двое калужан вышли в финал всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

Они оказались среди 140 участников решающего этапа, сообщили 12 декабря в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
13:20 сегодня
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Успеха добились магистр психологии, член Ассоциации междисциплинарной медицины Наталья Козьмина и замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства в областной прокуратуре, создатель социального проекта «Школа Грамотного Гражданина» Дмитрий Меньков.

Козьмина провела лекцию о семейных ценностях как части культурного кода России. Меньков прочитал лекцию о защите чести и достоинства в современном обществе.

Победителей определят в феврале. Их будет 70.

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