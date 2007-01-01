В Калужской области открылась экспозиция, посвященная СВО
В краеведческом музее Кондрово открылась экспозиция, посвященная Героям СВО. Глава администрации Дзержинского района Егор Вирков рассказал о выставке, на которой представлены экипировка, вооружение и техника, используемые российскими военными.
Также экспозиция включает стенд с портретами и именами погибших в ходе специальной военной операции. Все экспонаты были переданы участниками СВО и местными волонтерами.
Экспозиция будет пополняться новыми материалами, фотографиями и документами.