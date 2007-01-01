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Общество

В Калужской области открылась экспозиция, посвященная СВО

Софья Фирсова
13:10 сегодня
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В краеведческом музее Кондрово открылась экспозиция, посвященная Героям СВО. Глава администрации Дзержинского района Егор Вирков рассказал о выставке, на которой представлены экипировка, вооружение и техника, используемые российскими военными.

Также экспозиция включает стенд с портретами и именами погибших в ходе специальной военной операции. Все экспонаты были переданы участниками СВО и местными волонтерами.

Экспозиция будет пополняться новыми материалами, фотографиями и документами.

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