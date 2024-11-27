В Калуге оценили качество интернет-провайдеров

В Калуге аналитики ИАА TelecomDaily провели исследование провайдеров домашнего интернета. Среди шести крупнейших ШПД-провайдеров города лучшие скоростные и качественные параметры зафиксированы в сети МТС. Второе место у «Билайна» (ПАО «Вымпелком»), на третьем — региональный Maxnet.

В рамках исследования были учтены такие параметры, как скорость загрузки и выгрузки данных, стабильность соединения, время задержки. Для сравнения провайдеров использована система баллов за каждый из критериев.

Например, скорость загрузки описывает, как быстро к абоненту поступают входящие данные, включая загрузку со стриминговых сервисов, просмотр онлайн-видео, открытие интернет-страниц. В Калуге по максимальной скорости первый МТС — 325,5 Мб/с, далее «Билайн» — 321,7 Мб/с, затем Maxnet — 226 Мб/с, по пингу и средней скорости на первом месте МТС, на втором «Ярнет», на третьем – «Билайн».

Для измерений использовано созданное экспертами ИАА TelecomDaily приложение «Мегабитус» (Megabitus), которое работает на базе отечественного ПО и позволяет осуществлять замеры скоростных и других характеристик услуги доступа в интернет. При этом, в отличие от зарубежных программных комплексов, данные которых публикуются в России, агентство оставляет все исходники открытыми, – и операторы получают информацию, для того чтобы применять в процессе работы над инфраструктурой и улучшать характеристики сетей. Исследование в Калуге проводилось в течение сентября-октября 2024 года.