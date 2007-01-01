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Общество

Российский «Кулибин клуб» сможет получить финансирование на разработку оборонных систем

Софья Фирсова
12:08 сегодня
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«Кулибин клуб» Народного фронта получит финансирование на разработку оборонных систем. Клуб, призванный объединить талантливых разработчиков и малые конструкторские бюро, будет осуществлять отбор, тестирование и поддержку серийного производства инновационных решений для специальных операций. Поддержка Министерства обороны и регулярные испытания на полигонах обеспечат эффективность проекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Основные направления финансирования: беспилотные летательные аппараты (БПЛА), средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР), наземные роботехнические комплексы (НРТК), лёгкий тактический транспорт. Также рассматриваются новые технологии обнаружения, противодействия и перехвата БПЛА и роботизированных систем противника.

Фонд перспективных исследований готов поддержать исследования, направленные на создание и апробацию опытных образцов БПЛА, систем противодействия, новых алгоритмов управления и помехоустойчивости.

Предполагается финансирование разработки новых и изготовления опытных образцов в рамках годовой программы. Юридические лица могут получить до 100 млн рублей, а творческие коллективы, физические лица и ИП – до 10 млн рублей.

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