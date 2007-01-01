Калужский орнитолог прокомментировал ситуацию с оставшимся зимовать лебедем

Напомним, за судьбу птицу переживают в Кондрово.

Там лебедь остался на замерзающей реке Шаня.

11 декабря птицу попытались отловить, чтобы передать в Калугу в центре реабилитации диких животных «Феникс», однако лебедь улетел от спасателей. Оказалось, что крылья у него не повреждены.

- По многочисленным фотографиям и видео птицы изначально предполагал, что с ним всё в порядке, - рассказал орнитолог Юрий Галченков. - Задержки лебедей и отлёт после ледостава - не такое уж и редкое для Калужской области явление. У нас лебеди даже зимуют. Но всё равно за такими «поздними» птицами надо приглядывать - вдруг у него проблемы с крылом: подвисает, птица его волочит. Или ещё какая травма - тогда надо, как в Кондрово, уважение местным жителям и властям, искать варианты их спасения или поддержки.