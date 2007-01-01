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Общество

В Калуге почтили память участников Чеченсих кампаний

11 декабря, в среду, исполняется 30 лет с начала вооруженного конфликта в Чеченской республике
Михаил Тырин
19:11 сегодня
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На вечер памяти, состоявшийся в Городской управе, пригласили бойцов калужского "Боевого братства" - участников КТО в Чечне, а также членов семей погибших военнослужащих.

Встреча началась с минуты молчания. Участники вспомнили хронологию тех страшных лет, посмотрели видеоматериалы, посвященные их участникам.

Вечер закончился вручением памятных медалей "30 лет Чеченской кампании". Ими были награждены как ныне живущие, так и погибшие участники чеченских войн. За них награду получили их жены, сестры, матери.  

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