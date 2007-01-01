-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области не смогли отловить лебедя, оставшегося зимовать
Общество

В Калужской области не смогли отловить лебедя, оставшегося зимовать

Птица обитает на реке Шаня в Кондрово.
Дмитрий Ивьев
17:27 сегодня
0 634
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местные жители писали, что у лебедя повреждено крыло. Однако эта информация не подтвердилась.

- Центр реабилитации диких животных «Феникс» ждёт лебедя на зимовку, - рассказал 11 декабря глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. - Чтобы выловить птицу, пригласил сотрудников МЧС и водолазов патрульно-спасательной службы Калужской области. Сегодня все вместе выехали на место. Информация, что у птицы травмировано крыло, специалистами не подтвердилась. Видимо, белоснежному красавцу у нас нравится.

Жители Кондрово его подкармливают.

Прибывшей делегации спасателей птица показала, как может хорошо летать.

Власти обещают следить за ее судьбой.

- Если всё-таки лебедь не улетит, свяжемся со специалистами, проконсультируемся по дальнейшим действиям, – пояснил Вирков.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhrMTFiTkZEdmZnOGdJUWEvVERNZ3c9PSIsInZhbHVlIjoidWJ2SU1MQVRFdFd6UFBFTkxmcitwTkIxMGdtV1lnOEYyY3VqVzRMdE9DWElqNTVQSE9VaGJVUEVRM3pPY1JUSGI4YngzOXUwUkNFaDFCT1hNQWxuQW5jL3lKc1dYYkl6SXpyeXFYby9RWk9sdkNJV3ptODREZjF6MGNpYmRnN2R6WS82NEpzaEhIbHRtR2x2Mi9pM2JscW52YytDMStjVlZDdWNyRVhMcGcrSkVxOHJRbEtUNWk5d2RHY1A4UlJQRDVJL3JXSVRtYXhKQ2RhWWlHZWRMaHBEcjBscnRaV1NIZjR1dUVCTktVOUltdU1TNFZicG9JcXZTUmVDNzQxWG1EYTlKSEpDdG41WkdNRWtYS1NSeUIrUGtSbGF1c2pyRlhIeGFBT3kzRGRYa0t0TlQ2OTBmWS9lK2txeDQ2SUxsRW84Q3BhYWJDMGVPY0dDRTJZR2ZaTkI2Z3owRnJrVGEyamJkTXVjcmVFZWZRNy9zaXZqK0hWNnNNV3dGcitKMGIvSmJ2Yzl4LzgxQTdxVlhpMHRqTmlITkZFQkN2ZnhnS3NmUGhVRUo1djV5UTdodVZHMmFGNFE4aHZDS05vTSIsIm1hYyI6IjliODAyYTU2ZmFkNzk3OWY3ZWI5MWIzMmVlNjU4ZDEyYWUyMTQxZWNjN2JlZjUwOWQzNmZlMGYzYzJkNWI2ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikt5aGRobk9mMndMWUVaZWE2emZCVlE9PSIsInZhbHVlIjoiR3pLTGpaME9ZbHRFaWJESzNKWWw3SEs4bFVOcjA0L25DR3NCMDFhbVVnU0hEOHRqcU1kVXlNZzF2aWRsa1FDbS9lSW5hM2I2a2FKTndJaWpDekl5SWdLM3FTUW5EM3hQTjdxRDhDd2Y4S052aUJLZGI0cXA0UHNoS1dGRWtpRWFUODhLMUxxblc2V3hVdHlNcDArNVZvY1RLRE5OVGViRUVtL0FqRTFoOTAwWXBLQ2haWlp6d1RZeGhudnpHa3dscXpsd1BLY2dkSHpJQkdvQkRhYTllMFd0RzlTYklwNGFmUHJMaktvYXFGc1FLL0c1THNBRm5ubGp0QmYxU2FnL3dldmgwdnBrS21jWmF1L1NZVERxZ0Jjd3BUV1ZqUmR1d1lTWWhCVy9IMFBoNWtHZTVmaWZoeitkMUJKYjl0T3FEdElIY0x3SnA0Qjlhd1B1dzFlRTA1bzZuTzhyYkZwYWpiU3JhaEhPM2F6d1lFMklTTjlpVFcwRUJFb0xNRGRNaUV2RTFmT2xObG81b1pmS08ramVZZTdSdW9hMDhLN25IV0kyT3EzUEFjR2IvUWN0SzlvUlpIN24vRk10R3NlMnhBMTAzYjU2QWJCK0oxVmszR2NiQzRPVldKenh3MWtkc1pSdVJMdU1GRGR5aUJzZjdyeG83cmN6dlVqYW1HQXZQeUtOL0x5VUZTODlkNkxFWnlRek9jVWtmTDNKeHpZMjJ2ZlM5YkJNN0J5M1lvUUswbWVkbm50cS9sbXMzRlMybFAwaDJ2SmllZysxcjJrOUtFOW5jcFNhMEJkd1F5Qi9wSlJCRGRUa1dlMlI4ODZHcmdoaXh4UWNkRGhzWEtTZSIsIm1hYyI6ImY5YTdiZGFiMjI0NTMxMWU5YzQ3MDk3NzZmMTUyYmExY2RlMGFjNzc0MGNhNGJlMDJmM2E3NjM4OWFkMTViZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+