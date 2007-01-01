В Калужской области не смогли отловить лебедя, оставшегося зимовать

Птица обитает на реке Шаня в Кондрово.

Местные жители писали, что у лебедя повреждено крыло. Однако эта информация не подтвердилась.

- Центр реабилитации диких животных «Феникс» ждёт лебедя на зимовку, - рассказал 11 декабря глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. - Чтобы выловить птицу, пригласил сотрудников МЧС и водолазов патрульно-спасательной службы Калужской области. Сегодня все вместе выехали на место. Информация, что у птицы травмировано крыло, специалистами не подтвердилась. Видимо, белоснежному красавцу у нас нравится.

Жители Кондрово его подкармливают.

Прибывшей делегации спасателей птица показала, как может хорошо летать.

Власти обещают следить за ее судьбой.

- Если всё-таки лебедь не улетит, свяжемся со специалистами, проконсультируемся по дальнейшим действиям, – пояснил Вирков.