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Калужане передали стройматериалы для ремонта военкомата в Первомайске

Дмитрий Ивьев

В среду, 11 декабря, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Дмитрий Ивьев 162 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники