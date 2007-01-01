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Общество

Калужане передали стройматериалы для ремонта военкомата в Первомайске

В среду, 11 декабря, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Дмитрий Ивьев
13:00 сегодня
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Их выделила одна из калужских подрядных организаций.

В Первомайск отправили три тонны базовой и финишной шпаклевки.

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