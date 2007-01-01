В Калуге на Театральной открылся музей кошек

Церемония прошла днем в среду, 11 декабря.

Музей создан более 20 лет назад коллекционером Валентином Черновым.

Экспозиция насчитывает более 5 000 предметов. Среди них настенные часы из фильма «Место встречи изменить нельзя», сувенирные часы от Никиты Хрущева и бронзовые кошки 1860 года.

Ранее музей располагался в небольшом помещении на улице Пушкина.

Теперь музею, как социально ориентированной некоммерческой организации, в безвозмездное пользование было передано одно из свободных муниципальных помещений на Театральной 35/8.