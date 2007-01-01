Крымчане и севастопольцы оформили больше 40 тысяч карт ВТБ в офисах РНКБ

За два месяца жители Республики Крым и Севастополя оформили более 40 тысяч дебетовых карт ВТБ в отделениях банка РНКБ на территории полуострова. Выпуск, доставка и обслуживание таких карт осуществляются бесплатно.

Оформить дебетовую карту ВТБ можно в любом из офисов банка РНКБ в Республике Крым и Севастополе. Кроме того, жители Симферополя и Севастополя могут воспользоваться услугой выездного сервиса по доставке продуктов ВТБ, которая до конца года станет доступна во всех крупных городах полуострова.

"ВТБ открывает перед жителями полуострова новые финансовые возможности: реферальная программа, новые категории кешбэка, возможность вызвать мобильного специалиста прямо на дом», – говорит управляющий банка ВТБ в Крыму Сергей Билецкий. - Спрос на продукты ВТБ в Крыму растёт еженедельно - чаще всего жители региона оформляют дебетовые карты банка, устанавливают приложение "ВТБ Онлайн" и открывают вклады и накопительные счета".

Напомним, доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ жители Республики Крым и Севастополя получили осенью 2024 года. На сегодняшний день в офисах РНКБ на территории полуострова все желающие могут открывать вклады и накопительные счета, дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты «Семейного банка», а также подключиться к программе лояльности от ВТБ. Более 40 тысяч человек уже оформили свыше 160 тысяч продуктов ВТБ в офисах РНКБ.

Клиентам ВТБ и РНКБ доступна и объединенная сеть банкоматов. На сегодняшний день их количество на полуострове превышает 1240 штук.