-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге архитекторы предложили помощь в спасении колокольни на Смоленской
Новость дня Общество

В Калуге архитекторы предложили помощь в спасении колокольни на Смоленской

Дмитрий Ивьев
15:12 сегодня
0 936
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Члены Калужского отделения «Союза Архитекторов России» 11 декабря прислали в нашу редакцию письмо, в котором выражают крайнюю озабоченность аварийным состоянием объекта культурного наследия - Храма «Преображения Господня».

- Здание храма является одним из старейших и узнаваемых архитектурных объектов береговой панорамы г. Калуги, формирующим исторический ансамбль парадного въезда в город, - говорится в комментарии отделения. - Его утрата нанесет непоправимый урон культурному наследию и историческому облику Калуги! 

Архитекторы считают, что необходимо принять скорейшие и исчерпывающие меры по спасению данного объекта со стороны собственника, органов охраны объектов культурного наследия всех уровней и администрации города Калуги.

- Со своей стороны Калужское отделение Союза архитекторов России готово оказать методическую, техническую и иную поддержку в решении возникающих вопросов, - заявили в отделении. - Выражаем надежду на скорейшее проведение проектно-изыскательских и восстановительных мероприятий!

Письмо подписано членами правления Калужского отделения Союза архитекторов России: Алексеева Н.В, Бойко О.В., Гусев К.А., Кырчанова Е.М., Курец А.С., Федоровская И.К, председатель правления – Стрекозин О.Н.

Напомним, об аварийном состоянии древнейшего храма Калуги стало известно на прошлой неделе. Движение по улице Смоленской закрыли.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
12 оценили
50%
0%
25%
17%
0%
8%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9GUHJQTWVzQmZOTCtkNzJGUThlNFE9PSIsInZhbHVlIjoiYVZSUWFrdzBKbStEbkU1NW9SQlIzNGZsbFd6ZHozb3lIV2JhYlVLUmNhbDl5UE5DZ2p6Z3BzaTRWU3hlRXpCUm9WbE8zQXdvMDNLeE84OUdybFNFN0FFRWlKWk90MTQ2a1R5alJTNmpaNjRYYm5SZjlSeUxTUDY4T0Y3bnIxZkRMN3NIaEVzVkhDcEVVL3dQbGdVbWtFdEt3ZGpQOFRnY2JldTFHUHhIdHBZNWplSlNNSzdTYXI5T0ZpamcxSjEyVFdwa1djQjRhcDNpa2ZwcDZKU2ZjOEhWTW1XZ0Z3b05WajlNY2RmK1RXWUhVRjNmNy9XMmdXL2Y0SUkzWnViT2tNbEZtK1RPRzV1NlNPd0loeE1BL04yc241SjBPZDljbko2MVVrNVNNNThvdzhVVHV0VHg2MmVmNStMeG1UanhRQytDblFGVDhHRm5oQzU2Y3NNWXpvUDRCMmh3STh2MkFXaklwVHpqc3JjbDllcnZsTHlyY2h1U3Y5VDlvRzlZNUppbTB4YzFUK3Q4MDJaQzR5Y0xGSGtoODJ0TWVGVWs2VGhYd3hKZVJScFFGYlY2UnN3TVpCRVFLcEtSUjFZTCIsIm1hYyI6IjU3M2EzOTk2NDcwMGU4NDI2ZjMzMmQ2ZTlkMzIwYTJmYmRmZDI0NjE1ZDc0NzY5NWE3MzM3NTI3N2RmNGVhZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFiMDFMQjZldVVKcUpmRFRONS9GTEE9PSIsInZhbHVlIjoicFZGM0kzbHZsaHowOVJKbkU4MVJoMTVwQmoxbGxOWVNPdWpJRWxWNUlnOTRYbWNxQk04VEQvTzliSnVNYWQrc0RGWTZYbjBQR3VDbm9vaG5IMXVBb29aY25keVAwZmJ0eFlnc1FiNUZ6SWI2WDZHUzR4YU5JSjMvN2kyaTJUN3dsYUhQNnZQZzc4QXVKQzNKa3cwbWJCeEJMSk1RV29ZcjlPYlk0Z2R4QktKbXBSYytYSXJjRUQwTC96NHRHRStuQnFlc29xa2MrRWozczk3YmdUUzNiSXV0VnJ2cjVKRUppSFlnZ2RhUit4MU9lUHowMWx3MWNlNWxlcGE1bXJPUzMyNG1LV1RJeFMrZHRTanRIN040bTJQTzlpK1h2aW84TloySGxnTkNTQU1yaDZZRHI4MlJ0K1BKUU1DMG1CbFM0ak03bDZubmdTOUU3bUZTeFp3ZVUyT2gyMS9zdTNlZ2wrZ2RlcWp1UkxxZGRmSDhiSFVLRnFyV3F4bGlKak03WjgxM1dpeDFEeEhabDA3WFBCY2lVMy9ZZEp3NFN3OHk3cXNwSnYxNGp1TXltaTVwME9VZnZMUFpIYkg5TjZXUU5PMFNMaHhHU3lxTklQQ3hFRFNybFpZMUlMUmQ0NFVVb25IWk5xSHZyNjZxZENRTTRPdGVGcEk0RmNqYWo0ZVF1c0x5a0Y1b2svMUk5YVZHRmJNc1dKbkxwYnAvQkNCclhFbVN6ZzFGUjlBak1ON1UyYkFWYjNmS0FNV1NPZ1dUcFIxZkNKaFp6SWhDcnpQdk1xaHlhVXo1cUFQTkdualNQZ1gxQ1k5KzJMQS95UlhMTzN5UWpHVmJmVUZORmtWdSIsIm1hYyI6IjNmMjQ0NDNmNGEzMTAyY2U3YWMzNzFhYjVlNTg0YTdjZjgyYjRhMDhlNTA5MWUzMWFkZjY0NGUxMDY2NDg2MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+