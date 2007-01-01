В Калуге архитекторы предложили помощь в спасении колокольни на Смоленской

Члены Калужского отделения «Союза Архитекторов России» 11 декабря прислали в нашу редакцию письмо, в котором выражают крайнюю озабоченность аварийным состоянием объекта культурного наследия - Храма «Преображения Господня».

- Здание храма является одним из старейших и узнаваемых архитектурных объектов береговой панорамы г. Калуги, формирующим исторический ансамбль парадного въезда в город, - говорится в комментарии отделения. - Его утрата нанесет непоправимый урон культурному наследию и историческому облику Калуги!

Архитекторы считают, что необходимо принять скорейшие и исчерпывающие меры по спасению данного объекта со стороны собственника, органов охраны объектов культурного наследия всех уровней и администрации города Калуги.

- Со своей стороны Калужское отделение Союза архитекторов России готово оказать методическую, техническую и иную поддержку в решении возникающих вопросов, - заявили в отделении. - Выражаем надежду на скорейшее проведение проектно-изыскательских и восстановительных мероприятий!

Письмо подписано членами правления Калужского отделения Союза архитекторов России: Алексеева Н.В, Бойко О.В., Гусев К.А., Кырчанова Е.М., Курец А.С., Федоровская И.К, председатель правления – Стрекозин О.Н.

Напомним, об аварийном состоянии древнейшего храма Калуги стало известно на прошлой неделе. Движение по улице Смоленской закрыли.