-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Утверждён бюджет Калуги на 2025 год
Общество

Утверждён бюджет Калуги на 2025 год

11 декабря состоялось заседание Городской Думы Калуги. Депутаты приняли во втором чтении бюджет Калуги на 2025 год.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
0 472
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Доходная часть городского бюджета в 2025 году планируется в размере 19 млрд. 540,9 млн. рублей. Порядка 9 млрд. рублей составляют собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета. Объём безвозмездных поступлений составит более 10 млрд. рублей.

Общий объём расходов прогнозируется в размере 19 млрд. 463 млн. рублей. Бюджет сохраняет свою социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы предусмотрено 13 млрд. 294,5 млн. рублей. Также предусмотрены средства на реализацию трёх национальных проектов и 20 муниципальных программ. Профицит бюджета планируется в размере 77,7 млн. рублей.  

«Это важное событие, принят главный финансовый документ, по которому наш город будет жить в 2025 году. Бюджет сбалансирован и социально ориентирован. Уже традиционно значительная часть расходов, более 68%, выделяется для финансирования социальной сферы. Сотрудники управления финансов и профильных управлений Городской Управы проделали огромную работу, в следующем году нам предстоит общими усилиями обеспечить эффективное исполнение бюджета и реализовать всё запланированное», –  прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlRMS1JoQzBJQ3czYnRzM0ZLRFBKRlE9PSIsInZhbHVlIjoiVWE0cGkrMFFUM1REV1JsRHV1WThoK3FUVkZSMDl6NFZVbXk4SkFHa0UzeXRXNVBBQ3pqQmJ3a3dHeHdrdVc4OTFmaHg0a0VlSTg0a3RhYzZVbjRSRW1ybDVmQlo5UnFlcXF4WDhpbmdYTDdNdGUvSVR3dDMwM21uaDJmZ3o5UEl6aXZTbXMydHNxVkgxNFVTZTdtQkNKYmhlWFB0aUcyZ3BsMFNOOFV6bGg2azk2cGErNy9YR0NsL1FLZ0JiLzQ3WURCOGRIcUh2Uk44RmZwOEpLRC94eTlmUTJEaWJBSXVxUGVJMFZFdWJCZ0RrQ0tJTmlDeS9XUlJNMEljY1lPQXE5L3FJVzRZaXpkdWlPN29IZ0RjTlZDSDNYRHF2Q1pWR2N5S3lNU2pKSDBEMXlqdTZMU3BVc21aSWh6b3RlS2x1UzZuMXdtdm1uQUEzMGNhZDB5TUNiNWNmUWRpVTJUTGUyVFphUEpBOGRZdG5FZXlVMDFkWDRqNnhneUk1N0J3YnhPMGdSUTd2Y1R0RlBXdnNjM2NteVVUMzRwNGlMQVFoU2dCV0JnOGFzMjU2eThOa3l3QkVxalFGb2JGbGVKeiIsIm1hYyI6IjU3YTgzZTczY2JlMjM1YTE3YTgzYzZmZWUwMjU3MDYxYTQxOWM4YjUzMTdiOTE0ZWUyODJiODlmMTgyZWU0OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlyTVJUWVU0MWRsZGppbTJqb0tEdHc9PSIsInZhbHVlIjoibmgyRXFtK1hjbk9KUzA0ZlBpUDJDMG1qK3dQVWVnbmV5ZmdUV25NUmNER2RXMU5wbVVmRnJPYjRPV0ZDK01UL3NhMnVNaURVVUR6MzV6R2c0N2Q2cXFucG1XRGkrM1hGQm51QUFQU29JWnQvd0NpUVZzNU9LTnJidXg0OFJZVzB2OFVjNGhhaWFKRFNwV2ptRndNbU9BOFVnNEd0Sk4xL21ScHpOZTdBVHRpdVFiZksweW9CZUJrRGVvcXh0SUk0cGtqcWxibkJPK1RGblNYcWs5OE5RM0w3bUk4NlJabVQyaExLY2xKYUl0K0lqWlNzQ2JUUm05MXZBZGZ3Vm90cGdBM1pVbGljcEppOSs4YUlLbjBad1hFanlKeTBQZzBiTmNoc3BuL2tNMVd1REl5MGVkeFFIME81ME04bWJRbUVHbmxBNEIzOXhZaWlHYmNEcG51K3IvTjNBaGhvS09oZ0MwcjMyc2x3US8wVkk3U0UvQVh5dzBuTE5id1dpb3NrUkdYOURBU3JTK3lOMU9LNXVMNkVGQW5hVmswWDZZL3kra2xHMG5VRkF2amZ3R3FQS3U4YUhnZEV5elBRcnlMOEpGL0JnbG0vdmhvd1BDZ2tBS2dEeTN1SU5YUGR0VUsrVi96RGRxYWFiazZPaGNLQ3J0V3FIUU96VEFZZ2gxSjAxQnRGKy83S2ozelhNQVNzcFpuWk1yUDByNDZFaldvRjRJaWM1T1J6UkZjOEdQRmYzS0xET2dXQy9KMTVoMm9HL2lCNklUNDdhRTVKWHo0VjFiS0xvcURWVi9XeUFqczNHU0hGUndQeFF5cCtoeFZHQlo5ZDhHcFdIS3hDR3VsaSIsIm1hYyI6IjdkOTZlZGQ0OWE1NmUxZWQ0MzdjYjllYjliZDQ4ZWFiNTdkOTFjNWMwNTczOWM4ZjdkYzM4NzYwMWI5ZWZjZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+