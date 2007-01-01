Утверждён бюджет Калуги на 2025 год

11 декабря состоялось заседание Городской Думы Калуги. Депутаты приняли во втором чтении бюджет Калуги на 2025 год.

Доходная часть городского бюджета в 2025 году планируется в размере 19 млрд. 540,9 млн. рублей. Порядка 9 млрд. рублей составляют собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета. Объём безвозмездных поступлений составит более 10 млрд. рублей.

Общий объём расходов прогнозируется в размере 19 млрд. 463 млн. рублей. Бюджет сохраняет свою социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы предусмотрено 13 млрд. 294,5 млн. рублей. Также предусмотрены средства на реализацию трёх национальных проектов и 20 муниципальных программ. Профицит бюджета планируется в размере 77,7 млн. рублей.

«Это важное событие, принят главный финансовый документ, по которому наш город будет жить в 2025 году. Бюджет сбалансирован и социально ориентирован. Уже традиционно значительная часть расходов, более 68%, выделяется для финансирования социальной сферы. Сотрудники управления финансов и профильных управлений Городской Управы проделали огромную работу, в следующем году нам предстоит общими усилиями обеспечить эффективное исполнение бюджета и реализовать всё запланированное», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.