-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин Николай Любимов ушел из Совета Федерации
Новость дня Общество

Калужанин Николай Любимов ушел из Совета Федерации

Сенатор решил досрочно сложить свои полномочия.
Дмитрий Ивьев
10:15 сегодня
3 1660
Фото со страницы Любимова в ВК.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Я складываю свои полномочия сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в Совете Федерации, - заявил он 11 декабря на своей странице в ВК. - Но уверен, что это никогда не станет препятствием, если представится возможность быть полезным Рязанской области и вам, уважаемые рязанцы.

Напомним, Любимов ранее был министром экономического развития Калужской области, городским головой Калуги, заместителем губернатора Калужской области, депутатом калужского парламента, депутатом Госдумы, губернатором Рязанской области, с сентября 2022 года – сенатором от Рязанской области.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
25 оценили
72%
8%
16%
0%
4%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJjYnBWWUhPMDFnczUycE5QaW1GN0E9PSIsInZhbHVlIjoick1DVlhPS1ZYYnJFYnJPak5DcGxZZ1duenduNHZEM09mV2NrNldUOENjQ1gyTWIwUm1sYkIxVVRRdEc1Y2pYaFZnSHpGT2VsVzVQc1c2ZEJtSm9LNG5VMXIyOE5KY2hhVU5rUERNWWw4WWtSejd4Tjl4NmxqcXdHVmswZWxBUW5Qd1VCanBYVk1uQjB0VlFCeS9zY0FuT1dHOWt4YjBIUmt3ODFxT3FaeUExRy9ZbnRYYzRwWHpDQ0ZVa3dnQTZsQlVQbDBhU2JJclF2dnJ1Vk5KenZSMDVVcTFVREt2bklFRnJyYUs3dmZnY3dmbkhkSkpXYW1BVjVMWHNHWkh2elFJeGtuRlBVbEZpUHhBOHBxVG5oMi9vcWpETWxmTjg5aHBJbGdQWXROQm8va2E4aHBxTTcvYjRhbUhYdzVFRUptYWI1UWhDdGRGQ2tVYXEyczdFS25TcUxSYUZ0b1E2blRxeGJBeENDQXJRNE5sUnVWUzdGeEdWcldFQ1RVZ2pGOUptTU4yUU8zM3ZHelp3MENUSlQwMTBRWUtqcTBqRlFUYmg2Y3ZoUDJra1hyY1NTaldhODkwTmc2MFZ0dHRUNyIsIm1hYyI6IjI2ZTAwNWRlMzZkYjEzODhkMDRiN2NmNmQ3NWE2Y2ZkNWIyZTg3NDU4MDJhOWMzNTc5NTcxNjQ0OTQ3NWVlYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJ1MGJVSklnUU9VbnJkOTl1NmxXYlE9PSIsInZhbHVlIjoiNUdpL3FTWDhJOWpQcHNBbXlXbElaZjZYZmw1V2FXNEhQVDdwM2sxYUdSYU8zYU0wMWhIMUdtUnVPZEE5MTZIZXdqaGR1V3ltVnYrc3ZzVStSM09DKzFGNmRBWHNzRGVQNmp1ZVk3WWxnUk9DbFF5QUlLcEUxK3BLVzR1MVBlOHZjTjdrMkFTTzl5Y1FDY1h6ZjZOZWN4R05VL3JIWDlmL1dGeWNnT0VWSkxjblBoaGpLbVc1ditadWNGTjV3MDRkVGU4d01Udytidzg0Ujc5Tkx3bEZWazdLaWxLRkozcklsTnhDNSs5NWdKRG1SSU05Y0NmdDFVZXJzMDlSR01tTTJqdExXTno2djh4L1JxNzMrSVpwUGxQN3l3WVNZb2RoQ3FQWUFnWm9lT2VKZG1KQ1JtbHhSWWpEalhvSTFGYUxZNWp2Ry9xdnhmWC9KbnBWbXJTWmw0RHZhM1g3MFg4TkdsbXNFN3hoc2xMcHE2cDFvT0s4azJweElHTFV3dDQwN1pSQ2dNelNjUzY2Nkp1NGRFNzh2Z2sxdC9pMkJON3JlMXR3aENwUDUzeEpZbkZTYmt6Zm5ENjA5N0U0VEZ5cEpBaXpXcHN3Wk5KU3ZsRU5qSXpaeldNNEtScEpDcHptbkoyZDJURVJFejdBWFZSMmZSeEt4dGFVZ1BpT3ZaejdVM01xaXhabDRYRXB1NlRRb3ZhSkJVSEI4RlR6c3hlaVhvRFFCSXdxeGlLenVUVWRkTGV4eGJ5bzhNTUtSOFZjRWFSNHNQWFl4bXNDbWI1a2RKb25DTXVwRVVGbU1XZ1pLQXBjd3crUmxTL21jT2pPT0RMWnYra3UwSHpid1hYOCIsIm1hYyI6IjZhNDUyN2I0YjE4ZTI0MDNhZjAwMDA4MzEwMjBlNGFlN2IxNzE3MjU1ZTZhOTY3YTQ5YzFmZTViYWMwNTgyNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+