Калужанин Николай Любимов ушел из Совета Федерации

Сенатор решил досрочно сложить свои полномочия.

- Я складываю свои полномочия сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Рязанской области в Совете Федерации, - заявил он 11 декабря на своей странице в ВК. - Но уверен, что это никогда не станет препятствием, если представится возможность быть полезным Рязанской области и вам, уважаемые рязанцы.

Напомним, Любимов ранее был министром экономического развития Калужской области, городским головой Калуги, заместителем губернатора Калужской области, депутатом калужского парламента, депутатом Госдумы, губернатором Рязанской области, с сентября 2022 года – сенатором от Рязанской области.