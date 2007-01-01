В Калуге прошел Фестиваль госпабликов

Мероприятие состоялось 10 декабря в областном молодежном центре.

Там подвели итоги работы лучших специалистов, которые ведут соцсети органов власти.

Лидерами рейтинга стали Ульяновский, Кировский и Боровский районы. Также отмечены министерство цифрового развития, управление административно-технического контроля и управление молодёжной политики.

В Калужской области аудитория госпабликов за 2024 год выросла на 537 959 пользователей.

- Наши госпаблики – это успех, – заявила заместитель губернатора Калужской области – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова.