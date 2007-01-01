В новой поликлинике в Калуге устанавливают аппарат СКТ

Во вторник, 10 декабря, эти работы проконтролировал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- В строящейся поликлинике на Правом берегу Калуги подготовлены помещения под флюорограф, МРТ, СКТ, - пояснил он. - Сейчас проводится установка аппарата СКТ. На неделе работы завершатся и начнется обучение медработников.

Также Пахоменко заехал в областной онкологический диспансер, где идет подготовка помещения для нового аппарата СКТ.