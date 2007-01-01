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Молодые калужане получили свои первые паспорта

Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
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10 декабря, накануне Дня Конституции 5 калужских школьников стали полноправными гражданами России. Паспорта ребятам вручили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов и заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Галина Головёнкова.

«Сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь, получаете главный документ гражданина России, в котором будет отражена вся ваша дальнейшая жизнь. С возрастом у вас будет становиться всё больше прав, но появятся и новые обязанности. Сейчас ваша главная задача – хорошо учиться, получить образование и выбрать свой жизненный путь», – обратился к ребятам Глава городского самоуправления.   

Также депутаты пообщались с учениками 11-х классов школы № 3, рассказали ребятам об основном Законе нашей страны – Конституции Российской Федерации, особенностях работы органов местного самоуправления и Городской Думы Калуги, обсудили развитие, благоустройство и озеленение города, поговорили о выборе будущей профессии и трудоустройстве. Глава городского самоуправления предложил молодым калужанам в следующем году попробовать свои силы в качестве наблюдателей на выборах и подумать о карьере в органах местного самоуправления.

«Мы живём в великой стране, созданной многими поколениями наших предков ценой больших усилий и жертв. Будущее России во многом зависит от молодежи, именно вам предстоит развивать наш город и нашу страну. Желаю вам стать достойными гражданами России, настоящими патриотами, любить свою Родину, знать и ценить её историю и культуру», – обратился к школьникам Юрий Моисеев.

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