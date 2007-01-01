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Общество

Губернатор обсудил общение с жителями в соцсетях

Владислав Шапша в калужском Центре управления регионом провел рабочую встречу с первым заместителем гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым.
Дмитрий Ивьев
14:08 сегодня
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- На месте посмотрели, как организована работа с сообщениями, которые поступают через социальные сети, - рассказал глава региона. - Обсудили, как ведется информирование жителей о принятых мерах.

По его словам, в нашем регионе ЦУР не только помогает быстро подсвечивать волнующие жителей проблемы, но и обучает сотрудников министерств и местных органов власти современным бережливым технологиям.

- Это позволяет оперативнее, качественнее и с наименьшими затратами решать проблемы, - заявил губернатор.

Истомин в свою очередь подчеркнул, что калужский ЦУР во многом является образцом для других субъектов РФ.

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