Губернатор обсудил общение с жителями в соцсетях
Владислав Шапша в калужском Центре управления регионом провел рабочую встречу с первым заместителем гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым.
- На месте посмотрели, как организована работа с сообщениями, которые поступают через социальные сети, - рассказал глава региона. - Обсудили, как ведется информирование жителей о принятых мерах.
По его словам, в нашем регионе ЦУР не только помогает быстро подсвечивать волнующие жителей проблемы, но и обучает сотрудников министерств и местных органов власти современным бережливым технологиям.
- Это позволяет оперативнее, качественнее и с наименьшими затратами решать проблемы, - заявил губернатор.
Истомин в свою очередь подчеркнул, что калужский ЦУР во многом является образцом для других субъектов РФ.