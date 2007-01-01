 «Новые люди» помогут калужским студентам воплотить проект по самореализации

Специальный брендбук личности, в котором будет собрана вся информация о профессиональных навыках и умениях, создали калужские студенты. Студенты Калужского государственного университета Екатерина Курашкина, Анастасия Земскова и Никита Терехов подчёркивают, что брендбук личности отличается от традиционного портфолио, потому что раскрывает личностные качества человека и помогает впечатлить потенциального работодателя.

Этот проект родился во время обучения по программе развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Калужские студенты презентовали его в Москве на общероссийском финале программы.

Там встретились 72 команды со всей страны. Это победители региональных этапов программы «Я в деле».

«За три года мы обучили больше 282 тысяч студентов и школьников, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результат своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать своё дело дальше и вдохновлять других. С каждым годом качество проектов растёт. И появляется всё больше решений по улучшению своих городов. Поэтому в этом сезоне мы впервые выделили под них отдельный трек «Городские решения», — говорит лидер партии Алексей Нечаев.

Победителями 6-го сезона «Я в деле» стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» создала устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская LAI придумала, как использовать искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда WISH представила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.

Следующий сезон программы «Я в деле» начнётся уже в новом году. Участников традиционно ждут несколько месяцев обучения, которое сочетает теорию и практику. Итогом этой работы станут новые бизнес-идеи, лучшие из которых получат поддержку.

«Новые люди» инициировали программу «Я в деле» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. О результатах работы Алексей Нечаев рассказал главе государства Владимиру Путину. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более 3 тысяч проектов.