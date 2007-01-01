Калужане поучаствуют в конкурсе «Наука. Территория героев»
Третий этап начнется 12 декабря.
Конкурс рассчитан на школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет.
Третий этап посвящен темам искусственного интеллекта и компьютерных технологий.
Регистрация открыта на платформе герои.наука.рф.
Победители пройдут стажировки в крупнейших научных центрах страны и получат дополнительные баллы при поступлении в Бауманку.
Как отметили в правительстве Калужской области, нацпроект «Наука и университеты» реализуется, чтобы привлечь талантливую молодежь в науку.