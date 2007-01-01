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Общество

Калужане поучаствуют в конкурсе «Наука. Территория героев»

Третий этап начнется 12 декабря.
Дмитрий Ивьев
10:11 сегодня
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Конкурс рассчитан на школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет.

Третий этап посвящен темам искусственного интеллекта и компьютерных технологий.

Регистрация открыта на платформе герои.наука.рф.

Победители пройдут стажировки в крупнейших научных центрах страны и получат дополнительные баллы при поступлении в Бауманку.

Как отметили в правительстве Калужской области, нацпроект «Наука и университеты» реализуется, чтобы привлечь талантливую молодежь в науку.

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