Калужане поучаствуют в конкурсе «Наука. Территория героев»

Третий этап начнется 12 декабря.

Конкурс рассчитан на школьников и студентов в возрасте от 10 до 22 лет.

Третий этап посвящен темам искусственного интеллекта и компьютерных технологий.

Регистрация открыта на платформе герои.наука.рф.

Победители пройдут стажировки в крупнейших научных центрах страны и получат дополнительные баллы при поступлении в Бауманку.

Как отметили в правительстве Калужской области, нацпроект «Наука и университеты» реализуется, чтобы привлечь талантливую молодежь в науку.