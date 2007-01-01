Калужане собрали больше 25 тонн макулатуры во время акции «БумБатл»

Жители региона в 2024 году совместными усилиями опередили участников из 57 регионов России.

По всей стране за год собрали и сдали на переработку 144 тысячи тонн бумажных отходов.

На недавнем форуме «МЫВМЕСТЕ» наградили победителей пятого сезона Всероссийской акции «БумБатл».

По словам сопредседателя движения «Экосистема» Андрея Руднева, чем больше людей будут понимать, зачем мы собираем макулатуру, сажаем деревья, сортируем отходы – тем больше будет их вклад.