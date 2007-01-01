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Общество

Калужская область стала лидером по качеству защиты информации

Наш регион вместе с Воронежской областью делят первое место в ЦФО по данному показателю.
Дмитрий Ивьев
14:15 сегодня
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Об этом 9 декабря на заседании правительства сообщил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

В нашей области стратегия цифровой трансформации реализуется с 2022 года.

Уровень цифровизации в 14 ключевых отраслях экономики и социальной сферы повышают с помощью 51 проекта.

- Эффективность их реализации составляет 99%, - подчеркнул Разумовский. - Все 89 региональных услуг переведены в электронный вид.

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