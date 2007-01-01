Калужская область стала лидером по качеству защиты информации
Наш регион вместе с Воронежской областью делят первое место в ЦФО по данному показателю.
Об этом 9 декабря на заседании правительства сообщил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.
В нашей области стратегия цифровой трансформации реализуется с 2022 года.
Уровень цифровизации в 14 ключевых отраслях экономики и социальной сферы повышают с помощью 51 проекта.
- Эффективность их реализации составляет 99%, - подчеркнул Разумовский. - Все 89 региональных услуг переведены в электронный вид.