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Общество

Большая Калужская тропа выиграла национальную туристическую премию

Объект, размещенный нашем регионе, стал лучшим в номинации «Лучший экомаршрут» премии Russian Traveler Awards.
Дмитрий Ивьев
15:04 сегодня
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Об этом 9 декабря сообщили в сообществе в региональном центре развития туризма.

- Большая Калужская тропа - это 200 километров размеченного маршрута вдоль реки Угра, который можно пройти пешком, на байдарке или проехать на велосипеде, любуясь нетронутой природой национального парка «Угра», - говорится в описании проекта.

На данный момент открыт участок 50 километров от Александровки до Дзержинки.

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