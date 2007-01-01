Большая Калужская тропа выиграла национальную туристическую премию

Объект, размещенный нашем регионе, стал лучшим в номинации «Лучший экомаршрут» премии Russian Traveler Awards.

Об этом 9 декабря сообщили в сообществе в региональном центре развития туризма.

- Большая Калужская тропа - это 200 километров размеченного маршрута вдоль реки Угра, который можно пройти пешком, на байдарке или проехать на велосипеде, любуясь нетронутой природой национального парка «Угра», - говорится в описании проекта.

На данный момент открыт участок 50 километров от Александровки до Дзержинки.