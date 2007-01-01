Каток на Старом Торге в Калуге откроют 20 или 27 декабря

Такие даты в понедельник назвал на планерке начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко.

Сейчас начата наморозка льда, а также ведется обустройство пункта проката.

- Если погода не преподнесет сюрпризов, то в конце декабря, - прокомментировал Матвеенко. - Либо 20, либо 27 декабря.

Городской голова Дмитрий Денисов попросил успеть все-таки к 20 декабря.

Напомним, каток будет бесплатным и проработает до конца зимы. Коньки также будут выдавать бесплатно.