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Новость дня Общество

Каток на Старом Торге в Калуге откроют 20 или 27 декабря

Такие даты в понедельник назвал на планерке начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко.
Дмитрий Ивьев
15:06 сегодня
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Сейчас начата наморозка льда, а также ведется обустройство пункта проката.

- Если погода не преподнесет сюрпризов, то в конце декабря, - прокомментировал Матвеенко. - Либо 20, либо 27 декабря.

Городской голова Дмитрий Денисов попросил успеть все-таки к 20 декабря.

Напомним, каток будет бесплатным и проработает до конца зимы. Коньки также будут выдавать бесплатно.

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