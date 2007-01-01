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Общество

Еще один калужанин погиб на СВО

Во вторник, 10 декабря, в Воротынске пройдет прощание с Николаем Беликовым, сообщили в администрации Бабынинского района.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
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Церемония начнется в 11:30 у Храма преп. Серафима Саровского.

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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