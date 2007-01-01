Пострадавший от удара током на дамбе Яченского водохранилища пес восстанавливается после травмы

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 8 декабря, на дамбе Яченского водохранилища в Калуге собаку по кличке Берлин ударило током.

Хозяйка Берлина Анна Сенина рассказала, что ее питомец жив, но чувствует себя плохо.

- Малыш слабый совсем, чувствует себя очень плохо, но, главное, что жив. Жизненно важные органы каким-то чудом уцелели, -уточнила Анна. - Будем изо всех сил стараться восстановиться и, конечно же, пробовать добиться хоть какого-то правосудия.