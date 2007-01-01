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Общество

В Калуге начали обучать волонтеров для празднования 80-летния Победы

Мероприятия проходят в Областном молодёжном центре, рассказал 9 декабря губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
12:53 сегодня
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Он напомнил также о мерах поддержки для молодежи.

Среди них создание точек притяжения.

-Пока их недостаточно, - подчеркнул Шапша. - На программу «Молодежных инициатив» выделили 25 миллионов рублей, сами молодые люди в муниципалитетах будут решать – на какие проекты направить средства. Задач ещё много, в том числе в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети». Активнее работать с кадровым резервом, молодежными советами предприятий, в сфере молодежного предпринимательства, международного сотрудничества.  

По его словам, задача власти - объединить калужскую молодежь на основе традиционных ценностей, создать возможности для самореализации, профессионального роста.

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