В Калуге начали обучать волонтеров для празднования 80-летния Победы

Мероприятия проходят в Областном молодёжном центре, рассказал 9 декабря губернатор Владислав Шапша.

Он напомнил также о мерах поддержки для молодежи.

Среди них создание точек притяжения.

-Пока их недостаточно, - подчеркнул Шапша. - На программу «Молодежных инициатив» выделили 25 миллионов рублей, сами молодые люди в муниципалитетах будут решать – на какие проекты направить средства. Задач ещё много, в том числе в рамках нового нацпроекта «Молодежь и дети». Активнее работать с кадровым резервом, молодежными советами предприятий, в сфере молодежного предпринимательства, международного сотрудничества.

По его словам, задача власти - объединить калужскую молодежь на основе традиционных ценностей, создать возможности для самореализации, профессионального роста.