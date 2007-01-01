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Перелетные птицы все еще не покинули Калугу

Софья Фирсова
09:55 сегодня
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Несмотря на то, что на календаре уже 9 декабря, реки и крупные водоемы в Калужской области еще не покрылись льдом. Из-за этого многие птицы еще не улетели. Об этом рассказал калужский орнитолог Юрий Галченков.

На Оке и Яченском водохранилище были замечены лутки, гоголи, сизые чайки, чомги, турпаны и сизые чайки.

Красноносный нырок
Красноносный нырок

Также Галченков второй раз зафиксировал появление редкой для нашего региона утки - красноносого нырка.

Скопление крякв на Пуховском пруду продолжает бить рекорды. Сейчас там насчитали 572 птицы.

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