Перелетные птицы все еще не покинули Калугу

Несмотря на то, что на календаре уже 9 декабря, реки и крупные водоемы в Калужской области еще не покрылись льдом. Из-за этого многие птицы еще не улетели. Об этом рассказал калужский орнитолог Юрий Галченков.

На Оке и Яченском водохранилище были замечены лутки, гоголи, сизые чайки, чомги, турпаны и сизые чайки.

Красноносный нырок

Также Галченков второй раз зафиксировал появление редкой для нашего региона утки - красноносого нырка.

Скопление крякв на Пуховском пруду продолжает бить рекорды. Сейчас там насчитали 572 птицы.