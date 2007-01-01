Рекадро: 25 лет помогаем людям в поисках работы мечты!
Вакансии ведущих компаний Калужской области:
- Технолог швейного производства
- Специалист по подбору персонала
- Инженер-электроник
- Ведущий инженер по автоматизации и программному обеспечению
- IT специалист
- Штамповщик
- Слесарь МСР
- Разнорабочий на уборку территории
- Сборщик/ца оконной фурнитуры
- Водитель погрузчика
- Печатник офсетной печати
- Оператор производства
г. Калуга, ул. Глаголева, 3, оф. 501, ТЦ «Московский»
Звоните: 8 (800) 700-58-38 звонок бесплатный, info@rekadro.ru
Все вакансии на нашем сайте: www.rekadro.ru
Мы ждем вас в Рекадро!
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