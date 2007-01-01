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Общество

Рекадро: 25 лет помогаем людям в поисках работы мечты!

15:45 сегодня
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Вакансии ведущих компаний Калужской области:

  • Технолог швейного производства
  • Специалист по подбору персонала
  • Инженер-электроник
  • Ведущий инженер по автоматизации и программному обеспечению
  • IT специалист
  • Штамповщик
  • Слесарь МСР
  • Разнорабочий на уборку территории
  • Сборщик/ца оконной фурнитуры
  • Водитель погрузчика
  • Печатник офсетной печати
  • Оператор производства

г. Калуга, ул. Глаголева, 3, оф. 501, ТЦ «Московский»

Звоните: 8 (800) 700-58-38 звонок бесплатный, info@rekadro.ru

Все вакансии на нашем сайте: www.rekadro.ru

Мы ждем вас в Рекадро!

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ВНИМАНИЕ!

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