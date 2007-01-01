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Новость дня Общество

Под запрет на продажу попали бенгальские огни, свечи-фонтаны и хлопушки

Софья Фирсова
16:34 сегодня
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В Калужской области с 1 декабря по 15 января действует запрет на продажу и использование пиротехники. Для физических лиц предусмотрен штраф от трех тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч рублей, а для юридических от 80 тысяч рублей.

Стало известно, что бенгальские огни, хлопушки с пиротехническим составом и свечи-фонтаны для тортов также попадают под запрет, так как являются пиротехническими изделиями. Об этом рассказали в министерстве конкурентной политики региона.

Жителям региона порекомендовали использовать пневматические, пружинные и кнопочные хлопушки.

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