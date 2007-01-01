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Общество

Калужане пожаловались на обледеневшую лестницу

Софья Фирсова
15:09 сегодня
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Наши читатели обратились в редакцию с жалобой на очистку снега и льда на вокзале «Калуга-1»

- Переходной мост не чистят. На работу приходится ходить с риском получить травмы, - рассказал калужанин.

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