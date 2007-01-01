-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская художница изобразила родной город на своих картинах
Новость дня Общество

Калужская художница изобразила родной город на своих картинах

Софья Фирсова
10:52 сегодня
0 398
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужская художница Юлия Стейнберг нарисовала заснеженную Калугу.

На картинах изображены как городские, так и загородные пейзажи.

Рисунки опубликовали в пресс-службе горуправы.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpSSVF1bW5QcFBETEpndlFLdVNTdlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0NXNjhaU2JFd3BJTFZNZ2hMUkRSNUpNVmNQQ2lNa0RBOHJTeFFFZzYxU2dvTjhvdGZIUTYyVjl1dE41Ym11Y05LM05HWGlvUFd4U0FtOW84QXNYNlF2QzFlK1pLQXRmbkxkN21CWnFFY3pLazRISE1WbzIyYWs5UkErU3QvSW9pUHkzUjBhVDArY3BVUXUwKzJvcnVvREY5U0lzVE9EWDU0N0ZDSUdrQk53SVBkcEFDMG5WSGRQUy9zZmZrT0lpMFg1Q2p1K0g5V3V1dytCWWdSK3ZBeXdlVjFoOGZKaXkvRzBuSTNXQmgvQ0hqSXNYUXBwV0I4aHExK3Zya0txVDF3QnhEV0JYRFA2VXpOSy9OZTVhSGZEbXU1SFR6c1JSUmNkWkFvTlNDL1ZCSHBJU2NDZlhDWlVPaHlmUFR1SmFuTGswaC93VXQrb3FsdGlqbGNLVjFyYmcrZXZvdms4NS9jRzNKbzc1cjJuOHhFUEIxQzE0RHc4MUR4RC9IOTJ5TUdRRkxZQlh5NGM2VHpkNGlIYTY5TmNQbE9CMEhzalYwRUYyRDh6SUhCbkJ1VzBLcGVlVlh1am9FQlFxcEhSRiIsIm1hYyI6IjIxODc1YjhmZWFmMDVhMWYwYTZiMGYwYmQyNjY3NWVhZWQyNjRjNGQ1ZjEwZDg2MzkxYzgxZjc5NzQxYjc4NDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllxTXJnNkhTcjlJQzlsQzNtWVQvd1E9PSIsInZhbHVlIjoiY0ZMczJ5eFArbGwwdlpDWFNVNlk2UXZDUW1CN2I1bU5VSHBxSzhSY25JUzY3dlVpdHZWWmhDQ0J5UndKejN3VHVwZDdmUUZ2VXJYWHdoRm1HaUw5R25kK05NNlRLUjhDcHRYa2RSQ1VKMDB1K3JKZ3NnaHhudEZrTGdvdnpwQlRnVGV5VHBSZytWWHkxZVFwR21BNGJDNkt1UGZPdzdmeUJhVzFQRXdSc2ROZHl3bmkvelFsK0p1T0Q5V1FWa3hFTTJER21XdnMwOE9uaEhMN0xmYndXdjJlWnlCeXU5eG5sRzU1c083R3phbTA1V3NzUFdTM2E0cHFydWVQRDJIeTlnYTB0blppR25GS3B6Q0RZa01xMmdKcm5LdnY4NHB1TnZXdUZ3YmY0OWlpaFFxZkM2YklNTHI2ZGRoaHZDYWs0WEl6a21hbDV6dTg0dW9aZkFENnpIUjluK1J1dUlSb1Yvc3IzOSt3bmJibkdhWXFxVDczU0tSRGpBSk03TXBZeE1laFBXd3lGVlRRR0ZHZ1A4S2dSdUVvUmVKQWRSVnV6Y0RHbGFOQzNNNEJKOHFRRXRTUGdwcWpuaWs5VmpXcWd2dmo4ek1lYm5uZFg0UDhEbmp5alQrNDlxbnJpWkQxRzhpcy8ydGloRWVjVUV0ampwU3hrZEtFQ09jTFNFUWxVemJWSmZDNmdXT0MvQ053UUdmMnR0UzNkOE9qTHo2bjFvaGQxNDRUbmF6SnFab2RTdjlSYmlGTURRTzNMNTUrM29Wb0M2Z0ROY2NZdTAwSzV6WUJJcVp3UnlCRGM1SnVUb1Fxb1E2RXNnbEdLWWRJM2xTTjVMQStSSVNvL09EcSIsIm1hYyI6Ijk2Zjc4NTdkOGQ3NGYxZjgyNWNjZjIyYjQ3YmYzY2FmMWRiOTkxNTVhZjk3ZTFiNjNhY2ZiMGQzMDVmZWMyOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+