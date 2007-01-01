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Общество

Появились кадры завтракающих животных из Калуги

Софья Фирсова
09:36 сегодня
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Сразу несколько умилительных видео первого приема пищи животных появилось в сети.

Первое опубликовали в соцсетях калужского центра спасения диких животных "Феникс". На нем завтракает белочка с говорящей кличкой Беляш.

Второе видео мы заметили в соцсетях калужского экопарка. На нем трапезничает обезьяна Толик. Он с удовольствием уплетает салат Айсберг.

А как предпочитаете завтракать вы? Любите завтраки с картинки и встаете пораньше или успеваете выпить только чашечку кофе? Расскажите в комментариях или пришлите фото!

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