Появились кадры завтракающих животных из Калуги

Сразу несколько умилительных видео первого приема пищи животных появилось в сети.

Первое опубликовали в соцсетях калужского центра спасения диких животных "Феникс". На нем завтракает белочка с говорящей кличкой Беляш.

Второе видео мы заметили в соцсетях калужского экопарка. На нем трапезничает обезьяна Толик. Он с удовольствием уплетает салат Айсберг.

А как предпочитаете завтракать вы? Любите завтраки с картинки и встаете пораньше или успеваете выпить только чашечку кофе? Расскажите в комментариях или пришлите фото!