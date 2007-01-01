К калужскому авиамедведю приехал стоматолог

Мишке по кличке Мансур с аэродрома «Орешково» понадобился зубной.

Проводить стоматологическую операцию к нему прибыли специалисты из «Госпиталя дикой природы».

Сначала животное усыпили при помощи дротиков со снотворным, а затем уже в ангаре сделали необходимые процедуры.

В официальном сообществе про медвежонка Мансура выложили видео операции и подготовку к ней.

Все это время с ним находился его «папа» Андрей Иванов.

- Когда-то Андрей сказал «Как же я его брошу, ведь он мой приемный сын». Даже родные отцы не всегда так заботятся о своих детях. Низкий поклон Андрею и всей команде за Мансура! – написал под видео один из комментаторов.