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К калужскому авиамедведю приехал стоматолог

Мишке по кличке Мансур с аэродрома «Орешково» понадобился зубной.
Анастасия Каторгина
15:00 сегодня
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Проводить стоматологическую операцию к нему прибыли специалисты из «Госпиталя дикой природы».

Сначала животное усыпили при помощи дротиков со снотворным, а затем уже в ангаре сделали необходимые процедуры.

В официальном сообществе про медвежонка Мансура выложили видео операции и подготовку к ней.  

Все это время с ним находился его «папа» Андрей Иванов.

- Когда-то Андрей сказал «Как же я его брошу, ведь он мой приемный сын». Даже родные отцы не всегда так заботятся о своих детях. Низкий поклон Андрею и всей команде за Мансура! – написал под видео один из комментаторов.

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