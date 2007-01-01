Житель Боровска получил 22 тысячи исполнительского сбора за 22 штрафа
Мужчина часто превышал скорость. Сумма задолженности по штрафам составляла 13 тысяч руб.
Об этом 6 декабря рассказали в УФССП.
Штрафы он вовремя не заплатил, и приставы приступили к применению принудительных мер.
По штрафам были вынесены постановления о взыскании с должника исполнительского сбора на сумму 22 тысячи рублей — по тысяче за каждый просроченный штраф.
Также у мужчины арестовали счета в нескольких банках.
В итоге 13-тысячный долг по штрафам и 22-тысячный исполнительский сбор были взысканы.