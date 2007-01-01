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Общество

Житель Боровска получил 22 тысячи исполнительского сбора за 22 штрафа

Мужчина часто превышал скорость. Сумма задолженности по штрафам составляла 13 тысяч руб.
Анастасия Каторгина
12:21 сегодня
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Фото: УФССП
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Об этом 6 декабря рассказали в УФССП.

Штрафы он вовремя не заплатил, и приставы приступили к применению принудительных мер.

По штрафам были вынесены постановления о взыскании с должника исполнительского сбора на сумму 22 тысячи рублей — по тысяче за каждый просроченный штраф.

Также у мужчины арестовали счета в нескольких банках.

В итоге 13-тысячный долг по штрафам и 22-тысячный исполнительский сбор были взысканы.

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