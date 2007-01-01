-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Хохуля провел экодиктант в Калуге
Общество

Хохуля провел экодиктант в Калуге

Мероприятие с участием известного экогероя министерства природных ресурсов и экологии региона прошло 6 декабря в музее космонавтики.
Дмитрий Ивьев
17:00 сегодня
0 304
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С вопросами на тему экологии пытались справиться студенты, представители власти, церкви и сотрудники музея.

Всего было 25 заданий.

- Экодиктант - ежегодный проект по формированию экологической культуры, проходящий при поддержке Совета Федерации и Федерального Собрания РФ, - прокомментировал глава регионального Минприроды Владимир Жипа, также участвовавший в диктанте.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNEYWtTVFd5QTdKdEFpSHQ0RTJrY1E9PSIsInZhbHVlIjoiOFZlSkZGQnUya0pUQnVwT2JwSlhtSENvWWhmc2JCKzZuUnpiNUhLQUtrT3E1YXhQQ2dzTDNXTEpGWkhQMjU5am9sMkVlNm1SbGxidE5lNG00MlZzclZzMmZSS0NJNmhVUnNWMzEraEM0WmZlU2t0MU4xTDhkai85SXRGYWd2MGxGclc1bWdpcmJsQUpRZ0taL1hGTm5lSXlIQVYzckNEcDlKQVNWMWxDQXY3RVNkNDFXWWxQSG8yc2JZaDJkLzZzTjBNd3M3ekFIU0xaQUlITGtzZ0VNbDNURHFsTVpDSDlocXFCWlhKT29Eem4xSW82WmsyQWFOUFY3dFRWQTZscHloWnpWTmJ0dm5YVWdMQTZYRUpHb3Iyby9XSFVod0poanV2Y3luOU9DRW03MFdSL0F3enRERitCdGpUb0EzcDF6WVJ0OWtTUjZrSzZHRWRmbFE4clBQQUlnZDVDaDFsenBjaTNPY0FhNHFJSkZzbytUR2psdGhSZHlyNjVJTENITWhHK1B4U0M5c0UyMk9POEp0dVFaOUI1QXNHTVB0OFFYaWNsUU1vRTBBT2tNcGhsc25lL1B4VS80QzBaaWpVMyIsIm1hYyI6IjUyNDc4ZTQ5NzRiN2FkZDcwN2I4ZTJmNTRjMTdjZDQyNDg2ZWFiNjQxNjJhNTZmNmU1YWRhYzVlZDA3MWRjMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjMzMUxNSjBPU0EzN3RoMzNTY04xRlE9PSIsInZhbHVlIjoiYjVCeW8vL3hhVFNMbm5iSW1jTUhRejF5dVZMbjJuOGsrUDhUNXBiS3hnczNFRHRFSEh4ckFscHVZVFF0UmkrcHkzSlhoTUQzZ3ZCNlN3L1RFYUkvTTNBME00T3FMTy9hRDZIR093WlFrMzNsU0sxZi93Qm5VZUp5ODF4YkFDV0NXMFYzUCtMRjZ6VkZhQVBHK01WWk80UllsdHpGZjd6b3B0MUk4MG43TXkvVjFWYlMrV1RwcmNMVDU0aVJZcVBKcmp5aVhhNWd4S0hqSzU5Z3RwdW5LT25adEUxdnJGd1FVN2IyZjJiK0YwOUR3bVJNQ1htTjB6aTNhK2NVL2h0d2dtamNFQklMOUFNN2xmdEdjUDkrdHowME13OHgvY0szOFFDSjBXaEdCOHdXelB5Q2xzajMxNWJlUFA0Qms0TWVtNnlFK1J3RUpmSm0wMVZ2TzJBRXhnZERlcDl6QkQ4UHJaUDhFQTRPY29SQlc3ZmUvb3VZcHBYNjFPL0VXQXRrbC90eHJ6YkJIM3hMYlNxeDNDUk5CWE9CeEIzT2FmeEN1azdnTjFORlgweHRrUlMyVVRPVXdUQ0R2QVN1NEM0NHl0NE1jZHZvb3Bob3pYREIxd0haOEVLaUxMaDJNcWRmSVpMdzdsUU51M3c4OU1HQXRWeVhaSWZqTVIxa1FPTlhuVkttalNRL3Z2KzBRVkt4czV2SWdIeiszWSszWWtjajhCeFVnWnMza1k5cjRXNWcyUXR5Q3Q4bmxuUWUxMlZ5WkFyRnhIOUlRM0JHS3ZTQXZ2K2VsWmg2OW53MTc1ZzBaQnJBSXlGbk82UUZYLzJWMStIQitjSmhVN1hvV0pjZiIsIm1hYyI6IjBkMjkxMGJkZjExNzA1ZTk5NTAxNzgzMjY0NTkxMDEzNDUxNjA4MjkxNTIzZDdkMTdiZDBjN2JiN2M5YzI1ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+