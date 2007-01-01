Хохуля провел экодиктант в Калуге

Мероприятие с участием известного экогероя министерства природных ресурсов и экологии региона прошло 6 декабря в музее космонавтики.

С вопросами на тему экологии пытались справиться студенты, представители власти, церкви и сотрудники музея.

Всего было 25 заданий.

- Экодиктант - ежегодный проект по формированию экологической культуры, проходящий при поддержке Совета Федерации и Федерального Собрания РФ, - прокомментировал глава регионального Минприроды Владимир Жипа, также участвовавший в диктанте.