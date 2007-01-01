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Общество

В Калуге начали заливать лед на Старом Торге

Там продолжаются работы по созданию катка.
Дмитрий Ивьев
16:25 сегодня
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Ожидается, что он будет готов к концу месяца.

На поверхности уже есть тонкий слой льда.

Напомним, кататься на Старом Торге можно будет бесплатно. Также всем желающим выдадут коньки.

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