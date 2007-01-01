Крупная строительная компания расширяет штат сотрудников

Мы строим

«Дом Мечты» — строительная компания полного цикла. С 2014 года занимаемся индивидуальным строительством частных домов и коттеджей под ключ. На данный момент построено более 400 объектов в Калуге и области.

О нас в цифрах

10 лет на рынке строительства загородных домов

400 + реализованных проектов

36 постоянных клиентов

48+ тысяч квадратных метров построено

90 сотрудников в штате

7 наград получено

КАЛУГА

менеджер по продажам домов от застройщика, ЗП от 100 000 руб.

дизайнер расширение штата, с опытом, ЗП 50 000–70 000 руб.

архитектор, расширение штата, с опытом, ЗП 55 000–65 000 руб.

контент-менеджер, ЗП 40 000–60 000 руб.

прораб с бригадой, ЗП от 100 000 руб.

технадзор, расширение штата, ЗП 60 000–80 000 руб.

HR‑менеджер, расширение штата, ЗП от 50 000 руб.

главный бухгалтер, ЗП 70 000 руб.

ОБНИНСК

менеджер по продажам загородных домов, ЗП от 100 000 руб.

прораб с бригадой, ЗП от 100 000 руб.

руководитель отдела продаж, ЗП от 90 000 руб.

менеджер по аренде расширение штата, ЗП от 60 000 руб.

ТУЛА

руководитель филиала, ЗП от 130 000 руб.

прораб с бригадой, ЗП от 100 000 руб.

ОДИНЦОВО

руководитель филиала, ЗП от 150 000 руб.

г. Обнинск, ул. Энгельса, 10 (2-й эт.)

+7 (920) 887-06-65, +7 (910) 510-80-54

Доммечты40.рф