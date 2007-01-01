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В Калужской области вырос спрос на цифровые продукты для заводов и предприятий

14:24 сегодня
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Уровень осведомленности заводов и предприятий Калужской области о возможностях и преимуществах цифровизации увеличивается с каждым годом. Вслед за ним усиливается интерес к современным технологиям и доступным инструментам. По данным платформы для управления перевозками «Яндекс Магистрали», сегодня около 60% заводов и предприятий Калужской области хотят внедрить новые цифровые продукты.

«Мы видим, что заводы и предприятия региона уже достигли высокого уровня готовности к масштабной трансформации. Руководители предприятий видят в цифровых продуктах способ решить острые проблемы — как дефицит кадров, ошибки из-за человеческого фактора или из-за непрозрачности отдельных процессов», — комментирует Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».

Эксперты отмечают, что оцифровка бизнеса сегодня становится необходимостью, от которой зависит развитие промышленности в регионе, поэтому предприятия будут активно автоматизировать свои процессы. Высокую заинтересованность компаний в цифровизации отмечает Глава Минцифры России Максут Шадаев, а Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивает ее важность для российской экономики. Губернатор Калужской области также поддерживает развитие цифровизации, которая набирает популярность в регионе.

Для Калужской области промышленность — ядро региональной экономики, поэтому для заводов и предприятий важно наращивать объемы производства и свою эффективность, и параллельно с этим снижать издержки. Вдобавок, промышленный сектор ведет активную борьбу с дефицитом работников: на каждом третьем предприятии в регионе — кадровый голод. Все это создает предпосылки к трансформации и к внедрению цифровых инструментов в разные задачи бизнеса. 

Калужская область уже не первый год уверенно держит курс на цифровизацию в разных отраслях, в том числе в промышленности. Именно в этом регионе уже в 2019 году шла активная цифровая трансформация агропромышленного комплекса, а в 2021 году появилась инновационная IT-платформа для пищевого производства.

Сейчас заводы и предприятия Калужской области активно участвуют в национальном проекте «Производительность труда», обращаются к платформе эффективность.рф и стремятся с помощью российских технологий автоматизировать и роботизировать как можно больше внутренних процессов.

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