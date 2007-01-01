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На Калугу надвигаются снегопады

По прогнозам синоптиков, снег начнется в ночь на субботу, 7 декабря.
Дмитрий Ивьев
11:52 сегодня
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Осадки возможны в течение всех выходных.

Местами снег может перейти в дождь.

Температура воздуха повысится до -1.

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