Шапша рассказал о заседании с участием Путина

В Москве 5 декабря состоялось заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Одним из его участников был губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По итогам он выразил согласие с президентом, который рассказал, что нужно держать обратную связь с людьми, выявлять проблемы и корректировать при необходимости нацпроекты.

- Руководствоваться надо не бюрократической логикой и не обманывать самих себя, - подчеркнул губернатор.

По его словам, нацпроекты будут корректироваться с учетом мнения жителей.

- Все задачи, которые поставил сегодня Глава государства, взял в работу, - прокомментировал Шапша.