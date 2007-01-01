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Общество

Шапша поучаствовал в Совете по стратегическому развитию и нацпроектам

Мероприятие прошло в Москве в четверг, 5 декабря.
Дмитрий Ивьев
07:27 сегодня
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Совет провел президент Владимир Путин.

Там обсуждались перспективы развития страны.

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