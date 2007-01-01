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Общество

В Калужской области обнаружили нелегальных кредиторов

В 2024 году выявлено шесть таких компаний, рассказали 6 декабря в региональном управлении Банка России.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
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Фирмы выдавали займы без соответствующего разрешения и работали под видом ломбардов.

В Центробанке пояснили, что опасность таких компаний в том, что они могут менять условия договора без оснований и предупреждений, а также применять неправомерные методы взыскания задолженности.

- Помимо стационарных офисов, сегодня нелегальные участники финансового рынка все чаще ищут жертв в интернете, где нет территориальной привязки. А это значит, что жертвой мошенников может стать любой человек, в том числе проживающий в Калужской области, - рассказал начальник отдела безопасности калужского отделения Банка России Павел Кузнецов. - Например, в интернете калужанам предлагали псевдоинвестиционные услуги нелегальные форекс-дилеры, брокеры, управляющие. Псевдоброкеры реагируют на повышение интереса к игре на разнице курсов криптовалют и увеличивают предложение своих услуг. Подобные компании уверяют потребителей, что через них можно участвовать в иностранных торгах и что трансграничных ограничений для клиентов нет.

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