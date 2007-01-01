В Калуге проверят законность гражданства РФ у участника школьной драки

Такое поручение дал 5 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Проверка на законность получения паспорта будет касаться всей семьи мальчика.

Также глава региона попросил полицию усилить профилактику среди молодежи и детей мигрантов.

- Правильность действий руководства школы в данной ситуации также будет проверена правоохранительными органами, - заявил Шапша.

Напомним, инцидент произошел месяц назад в школе №45 Калуги, но широко эта история разошлась только на этой неделе.

По предварительным данным, два девятиклассника не поделили место за партой. Один из них несколько раз ударил оппонента в туалете. Одноклассники снимали драку на видео.

Калужским случаем заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Дело в том, что мальчик, бивший одноклассника, является уроженцем Таджикистана.

При этом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».