В Калуге проверят законность гражданства РФ у участника школьной драки
Проверка на законность получения паспорта будет касаться всей семьи мальчика.
Также глава региона попросил полицию усилить профилактику среди молодежи и детей мигрантов.
- Правильность действий руководства школы в данной ситуации также будет проверена правоохранительными органами, - заявил Шапша.
Напомним, инцидент произошел месяц назад в школе №45 Калуги, но широко эта история разошлась только на этой неделе.
По предварительным данным, два девятиклассника не поделили место за партой. Один из них несколько раз ударил оппонента в туалете. Одноклассники снимали драку на видео.
Калужским случаем заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Дело в том, что мальчик, бивший одноклассника, является уроженцем Таджикистана.
При этом возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».