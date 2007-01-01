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Общество

Владислав Шапша поздравил калужских волонтеров

Свое поздравление губернатор опубликовал 5 декабря в телеграме.
Дмитрий Ивьев
11:02 сегодня
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В четверг в России отмечается День волонтера.

- В Москве в эти дни проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, - рассказал Шапша. - Калужскую область представляют 30 человек: лидеры социальных проектов, организаторы добровольческого движения, представители волонтерских организаций. Среди них Константин и Елизавета Архиповы. Ребята участвуют в сохранении культурного наследия региона и страны. В этом году, например, принимали участие в Международном волонтерском археологическом лагере «Крымский мост. Мир вокруг нас». 

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