Проверь, какой ты калужанин. Тест для местных и понаехавших

Знаешь ли ты, что такое «Гантеля»? Куда бежать, если тебе назначили встречу «у пушек»?

Почему от Гостиных рядов до Ромодановских двориков пешком быстрее, чем на машине, но только летом?

Специально для калужан и понаехавших в наш любимый город мы придумали тест, который позволит определить, насколько хорошо вы знаете город.

Он небольшой, но, надеемся, вам понравится. Проверить себя и свои знания о Калуге вы можете по ссылке: Какой ты калужанин?

Хотите еще больше тестов? А на какую тему? Принимаем заявки в комментариях и постараемся постепенно удовлетворить их все.

С наступающим Новым годом, земляки!