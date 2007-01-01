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Общество

В Калуге пройдет турнир по беспилотным авиасистемам

Софья Фирсова
20:28 сегодня
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5 декабря в Калуге стартует Всероссийский турнир по беспилотным авиасистемам «Новая высота». В двухдневном соревновании на базе Федерального технопарка профессионального образования примут участие школьники и студенты из 30 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа включает практические задания, викторины, конкурсы, выставку, деловую программу с участием специалистов отрасли, экскурсии, лекции и мастер-классы.

Турнир, организованный Минпросвещения России и Институтом развития профессионального образования в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», призван популяризировать сферу беспилотной авиации среди молодежи.

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